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Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!
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Ege Denizi ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü gerçekleşen depremleri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki, az önce deprem mi oldu? 24 Şubat İstanbul'da deprem hissedildi mi? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar...

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor. Deprem uzmanları, bölgede küçük ve orta şiddetli depremlerin devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü itibarıyla yaşanan son depremleri listeleyerek vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!Kandilli son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!AFAD anlık depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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