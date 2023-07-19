Az önce deprem nerede oldu son dakika! Deprem nerede oldu? 19 Temmuz Kahramanmaraş, Hatay, Malatya deprem mi oldu?

Son dakika depremler. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Bulunduğu bölgede ve çevresinde deprem olup olmadığını merak ediyorlar. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika! Deprem nerede oldu? 19 Temmuz Kahramanmaraş, Hatay deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi ülkede olan depremleri anlık ve eşzamanlı olarak vatandaşlarla paylaşıyor. Bugün yapılan paylaşımda ise bir ilde deprem olduğu haberi geçildi. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika! Deprem nerede oldu? 19 Temmuz Kahramanmaraş, Hatay deprem mi oldu? Detaylar haberimizdedir…

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA

Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre bugün saat 06.05'te Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19 TEMMUZ DEPREMLERİ LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin vatandaşlarla eşzamanlı paylaşıyor. Aşağıdaki bağlantıdan anlık deprem bilgilerine ulaşılabilmektedir.

koeri.boun.edu.tr/scripts/lst7.asp