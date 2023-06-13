Az önce bir deprem yaşandı vatandaşlar şu anda depremin nerede olduğunu araştırıyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika! Az önce deprem nerede oldu Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Ankara Konya 13 Haziran

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son açıklamalara göre az önce deprem oldu. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika! Az önce deprem nerede oldu Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Ankara Konya 13 Haziran

SON DAKİKA! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin son bildirdiği verilere göre Hatay'ın Samandağ ilçesi Çanakoluk mahallesinin 13.4 km altında bir deprem meydana geldi. Depremin saati 14.59 olarak kaydedilirken depremin şiddeti 3,1 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi sabah saatlerinde Twitter hesabından 13 Haziran 2023 saat 08.49'da Kahramanmaraş Elbistan Evcihüyük'te deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

ANLIK DEPREM VERİLERİ