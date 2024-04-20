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AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 20 Nisan!

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Az önce deprem nerede oldu? merak ediliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Yanıtı haberimizde...

Az önce deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 20 Nisan!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA

20 Nisan 2024 tarihinde Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14:13'te gerçekleşen depremin merkez üssü, 38.27333 Kuzey enlemi ve 37.76889 Doğu boylamında, 9.09 kilometre derinlikte kaydedildi. Yaşanan depremin etkileri ve hasar raporları henüz netlik kazanmamış olsa da konu hakkında yapılacak olan açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecektir.

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Tarih: 2024.04.20 07:26:47, Konum: Saros Körfezi (Ege Denizi), Derinlik: 10.3 km, Büyüklük: 1.8

Tarih: 2024.04.20 07:05:58, Konum: Saros Körfezi (Ege Denizi), Derinlik: 9.2 km, Büyüklük: 2.1

Tarih: 2024.04.20 06:27:51, Konum: Koyuneri - Balıkesir, Derinlik: 7.2 km, Büyüklük: 1.8

Tarih: 2024.04.20 06:10:16, Konum: Gurçesme - Niksar (Tokat), Derinlik: 9.9 km, Büyüklük: 1.7

Tarih: 2024.04.20 05:56:43, Konum: Yelken - Gürün (Sivas), Derinlik: 5.4 km, Büyüklük: 1.8

Tarih: 2024.04.20 05:47:13, Konum: Hirkatepe - Beypazarı (Ankara), Derinlik: 5.8 km, Büyüklük: 2.1

Tarih: 2024.04.20 05:09:13, Konum: Bugdaylı - Sulusaray (Tokat), Derinlik: 8.2 km, Büyüklük: 1.5

Tarih: 2024.04.20 05:06:43, Konum: Oniki Adalar (Akdeniz), Derinlik: 5.0 km, Büyüklük: 2.3

Tarih: 2024.04.20 05:03:20, Konum: Hirkatepe - Beypazarı (Ankara), Derinlik: 4.9 km, Büyüklük: 1.8

Tarih: 2024.04.20 04:56:56, Konum: Şahinkayası - Kahramanmaraş, Derinlik: 8.6 km, Büyüklük: 2.5

Emir Ceran
Emir Ceran
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