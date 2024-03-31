AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, yerel saatle 12:33'te gerçekleşen depremin merkez üssü 40.29333 kuzey enlemi ve 27 doğu boylamında, yaklaşık 10.55 kilometre derinlikte bulunuyor. Depremi hisseden vatandaşlar, deprem ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Az önce gerçekleşen depremin nerede olduğu ve son dakika bilgileri merak ediliyor. Peki, AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! 31 Mart AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 12:33'te gerçekleşti. AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü 40.29333 kuzey enlemi ve 27 doğu boylamında, yaklaşık 10.55 kilometre derinlikte bulunuyor. Önemli bir hasarın oluşmadığı bu deprem, bölgede hafif şiddette sallantılar hissedilmesine neden oldu.