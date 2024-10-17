Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim en son deprem nerede oldu?

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SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Dün Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de Sivas sarsıldı. AFAD'a göre, Sivas'ta 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti.

17 EKİM EN SON DEPREMLER KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Sivas, bu depremden sadece 10 dakika sonra ikinci bir depremle daha sarsıldı. Saat 11.39'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Afad'a göre deprem, yerin 22.98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VALİ ŞİMŞEK: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Sivas Valisi Yavuz Şimşek, depremlerin ardından yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediğini belirtti. Vali Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şuana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

BAKAN YERLİKAYA: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremler sonrasında yaptığı açıklamada Sivas'ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberlerini veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuluyor.