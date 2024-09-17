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Az önce deprem nerede oldu? Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Eylül en son deprem nerede oldu?

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SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.22'de merkez üssü Akhisar olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 17,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Az önce deprem nerede oldu? Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Eylül en son deprem nerede oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberlerini veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuluyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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