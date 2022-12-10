AFAD ve Kandilli verilerine göre 10 Aralık 2022 Cumartesi günü deprem oldu mu? merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! GÜNCEL SON DAKİKA!

Afad ve Kandilli Rasathanesi 10 Aralık 2022 Cumartesi gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorgusu oluyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! GÜNCEL SON DAKİKA!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

10 Aralık 2022 Cumartesi günü gerçekleşen depremler haberimizin detaylarında yer almaktadır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerine göre sonuçlar haberimizdeki gibidir.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Bunlardan son zamanda gerçekleşenleri aşağıda yer almaktadır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.