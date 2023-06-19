Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler! Az önce deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu?

Az önce deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından deprem oldu mu, nerede oldu soruları araştırılıyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? İşte detaylar...