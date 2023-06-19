Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler! Az önce deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu?
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Az önce deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından deprem oldu mu, nerede oldu soruları araştırılıyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? İşte detaylar...
Kandilli ve Afad verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Az önce deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından bugün meydana gelen depremler araştırılmaktadır. Peki, Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler! Az önce deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?
AFAD'ın verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 29.59'da 4 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.