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Az önce deprem nerede oldu? 11 Ekim Osmaniye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Az önce deprem nerede oldu? 11 Ekim Osmaniye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Ekim Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu? 11 Ekim Osmaniye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD'a göre Osmaniye'de deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu?

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Afad ve Kandilli Rasathanesine göre depremin büyülüğü ne kadar, nerede oldu? gibi konular araştırılıyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu? 11 Ekim Osmaniye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Osmaniye'de deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte detaylar haberimizde...

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi'ne göre 11 Ekim Salı bugün saat 18:48'de Osmaniye'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Osmaniye-Düziçi olarak belirlendi.

Az önce deprem nerede oldu? 11 Ekim Osmaniye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'ne göre 11 Ekim Salı bugün saat 18:48'de Osmaniye'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Osmaniye-Düziçi olarak belirlendi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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