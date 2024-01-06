Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi!

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Gece saatlerinde Bolu'da meydana gelen depremin ardından bugün saat 14:53'te İzmir'de 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında saat 14.53'te 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 9.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4.2 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 4.2 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.