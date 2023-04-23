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Az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Gündem Haberleri

Az önce deprem oldu mu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Kandilli ve Afad verilerine göre son gerçekleşen depremler araştırılmakta. Peki, Az önce deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? Az önce kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

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Güncel depremler listesi! Az önce deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer almaktadır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre en son depremin nerede gerçekleştiği araştırılmakta. Az önce deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Az önce deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli deprem listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor...

Az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Afad'ın verilerine göre meydana gelen son deprem saat 06.40'da Muğla'nın Ula ilçesinde 3.9 büyüklüğündedir.

Az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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