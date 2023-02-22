Az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce nerede deprem oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu?

Az önce deprem oldu mu ve Az önce deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Az önce deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar...

Son depremler listesi! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Az önce deprem oldu mu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki,Az önce deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Hatay'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.