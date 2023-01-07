7 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen sarsıntılar, meydana getirdiği panik deneniyle Az önce deprem mi oldu? Sorularının araştırılmasına sebep oluyor. Bu nedenle birçok kişi Az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Sorularına yanıt arıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Son Dakika AFAD deprem listesi!

Deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 7 Ocak 2023 Deprem büyüklüğü ne kadar?

Az önce deprem mi oldu? Sorusu, yaşanılan sarsıntılar ile birlikte araştırılıyor. Son Dakika AFAD deprem listesine göre Nerede deprem oldu? Sorusu araştırılmakta. 7 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen sarsıntıların verilerini sağlamakta olan AFAD'a göre Az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Son Dakika AFAD deprem listesi!

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından sağlanılmakta olan verilere göre, 7 Ocak 2023 tarihinde Midilli Adası (Ege Denizi) merkezli olmak üzere 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden hissedildi ve paniğe sebep oldu.

4.8 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.