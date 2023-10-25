Son dakika haberlerine göre, Türkiye'de hissedilen bir deprem mi oldu? araştırılmaktadır. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? İşte detaylar...

Az önce deprem mi oldu? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER! Bugün deprem oldu mu?

Az önce deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılıyor. Arama motorlarında bugün deprem oldu mu sorgulatılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...

DEPREM ŞİDDETİ NASIL ÖLÇÜLÜR?

Deprem şiddeti, depremin yarattığı sismik enerjinin ne kadar güçlü olduğunu ifade eden bir ölçüdür. Depremlerin şiddetini ölçmekte kullanılan birkaç farklı ölçek bulunur, ancak en yaygın olarak kullanılanları Richter ölçeği ve Moment Magnitude ölçeğidir. İşte bu ölçeklerin temel çalışma prensipleri:

1. Richter Ölçeği:

Richter ölçeği, 1935 yılında Charles F. Richter tarafından geliştirilen bir ölçektir. Bu ölçek, depremin büyüklüğünü ölçmek için kullanılır. Richter ölçeği, depremin sismik dalgalarının amplitüdünü (yani dalga yüksekliğini) ölçer.

Richter ölçeği, 1 ile 10 arasında bir değerle ifade edilir. Her bir tam sayı artışı, depremin şiddetinin yaklaşık olarak 10 kat arttığını gösterir. Örneğin, Richter ölçeği 6.0 olan bir deprek, Richter ölçeği 5.0 olan bir deprekten yaklaşık olarak 10 kat daha güçlüdür.

2. Moment Magnitude Ölçeği (Mw):

Moment Magnitude ölçeği, daha yeni bir ölçüdür ve depremin enerjisinin tam boyutunu daha hassas bir şekilde ölçmeye yöneliktir. Bu ölçek, depremin kaynak kesilme enerjisini dikkate alır.

Moment Magnitude ölçeği, Richter ölçeği gibi bir sayı ile ifade edilir, ancak Moment Magnitude ölçeği genellikle daha yüksek değerlerle sonuçlanır. Bu ölçek, depremin büyüklüğünü daha doğru bir şekilde ifade eder.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre son olarak Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.