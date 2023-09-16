Deprem mi oldu sorusu araştırılmaktadır. Az önce kaç şiddetinde deprem oldu merak konusu oldu. Peki, Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Bugün deprem oldu mu? İşte detaylar...

Az önce deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen son depremler listelemektedir. Kullanıcılar tarafından deprem oldu mu, kaç şiddetinde oldu araştırılmaktadır. Peki, Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Bugün deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre meydana gelen son deprem 15 Eylül Cuma günü Adana'nın Aladağ ilçesinde gerçekleşmiştir. Saat 19.54'te meydana gelen deprem 3.6 büyüklüğündedir.