AFAD ve Kandilli verilerine göre Elazığ'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Elazığ yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! İşte Az önce deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? 15 Ocak Pazar Elazığ'da deprem mi oldu son dakika!

Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Elazığ'da deprem oldu mu merak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar internet üzerinde Az önce deprem mi oldu? Sorusuna yanıt arıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. İşte Az önce deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? 15 Ocak Pazar Elazığ'da deprem mi oldu son dakika!

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Buna göre sağlanan verilere bakıldığında Elazığ'da Kavakköy/Sivrice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini görüyoruz.

Son dakika deprem listesi