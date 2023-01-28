Deprem mi oldu? Sorusu, Türkiye genelinde yaşanan sarsıntılar ile birlikte merak ediliyor. Büyük şehirler başta olmak üzere Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Soruları başlıca olarak birçok detay Türkiye genelinde de merak ediliyor. Peki, Az önce Deprem mi oldu? deprem nerede oldu? SON DAKİKA AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Deprem mi oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hisseden vatandaşlar internet üzerinde konuya ilişkin olarak araştırma yapmakta ve bu nedenle Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Soruları gündemde yer almaktadır. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Az önce Deprem mi oldu? deprem nerede oldu?SON DAKİKA AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

DEPREM Mİ OLDU?

28 Ocak tarihinde gerçekleşen AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ SON DAKİKA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 28 OCAK

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 28 OCAK CUMARTESİ

DEPREM NEREDE OLDU?

Gerçekleşen farklı büyüklükteki depremler zaman zaman ülkenin farklı noktalarında vatandaşları tedirgin edebiliyor. Haberimiz içerisinde yer alan detaylar kısmında gerçekleşen depremlerin konumları da bulunmaktadır.