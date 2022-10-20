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Az önce deprem mi oldu, deprem nerede oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Ekim Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? Gaziantep deprem mi oldu?

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AFAD ve Kandilli verilerine göre deprem oldu mu merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş deprem ve AFAD Adıyaman'da deprem şiddeti merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, deprem nerede oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Ekim Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? Gaziantep deprem mi oldu? İşte detaylar...

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildiSon Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Kahramanmaraş'da deprem oldu mu merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş deprem ve AFAD Adıyaman'da deprem şiddeti merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, deprem nerede oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?20 Ekim Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? Gaziantep deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Az önce deprem mi oldu, deprem nerede oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Ekim Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? Gaziantep deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 14.34 sularında meydana gelen 4.5'lik depremin ardından, AFAD verilerine göre 20.14 sıralarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Kandilli Rasathanesi Deprem AFAD Gündem Güncel Haberler

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