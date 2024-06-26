Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne?

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.12 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Peki, Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne?

DEPREM NEREDE OLDU?

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de vatandaşlar yeni güne korkutan bir sarsıntı ile uyandı. Karlıova ilçesinde saat 07.42'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NE?

Depremin derinliği 11,12 kilometre olarak açıklandı. Ekiplere şu ana kadar olumsuz bir ihbar ise ulaşmadı.