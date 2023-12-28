Az önce deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tarih ve Saat: 28 Aralık 2023, 07:11:49

Koordinatlar: Enlem 38.6822, Boylam 39.5747

Deprem Büyüklüğü: 2.2

Yer: Catakbasi-Kovancilar (Elazig)

Derinlik: 9.8 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 28 Aralık 2023, 06:35:12

Koordinatlar: Enlem 38.2600, Boylam 39.4488

Deprem Büyüklüğü: 1.8

Yer: Balcilar-Cungus (Diyarbakir)

Derinlik: 9.0 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 28 Aralık 2023, 05:40:16

Koordinatlar: Enlem 39.3305, Boylam 43.0305

Deprem Büyüklüğü: 1.7

Yer: Yuvacik-Hamur (Agri)

Derinlik: 13.3 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 28 Aralık 2023, 05:05:00

Koordinatlar: Enlem 35.1110, Boylam 26.4563

Deprem Büyüklüğü: 2.7

Yer: Girit Adası (Akdeniz)

Derinlik: 3.3 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 28 Aralık 2023, 04:59:51

Koordinatlar: Enlem 37.3188, Boylam 37.0277

Deprem Büyüklüğü: 1.9

Yer: Cennetpinarı-Pazarcık (Kahramanmaraş)

Derinlik: 4.7 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 28 Aralık 2023, 04:45:03

Koordinatlar: Enlem 38.8003, Boylam 37.4465

Deprem Büyüklüğü: 2.2

Yer: Bağlıcay-Gürün (Sivas)