Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu?
Bitlis'te deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listeleyerek vatandaşlara anlık bilgi sağlıyor. Kendi bölgesinde yaşanan depremleri merak edenler, AFAD'ın güncel deprem listesine başvurabilir. 25 Eylül en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu ve az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, en son deprem kaç şiddetinde oldu?
Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. Bitlis'te deprem mi oldu? 25 Eylül az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
BİTLİS'TE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
Bitlis'te saat 14:50'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
Saat 14.50'de meydana gelen deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. 4,5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.