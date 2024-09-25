Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu?

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. Bitlis'te deprem mi oldu? 25 Eylül az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

BİTLİS'TE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Bitlis'te saat 14:50'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Saat 14.50'de meydana gelen deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. 4,5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.