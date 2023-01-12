Son dakika yaşanan depremler, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından Az önce deprem mi oldu? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Gün içerisinde ülke genelinde ve dünyanın genelinde sarsıntılar meydana gelebiliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Az önce deprem mi oldu? Sorusu, son dakika depremlerini merak eden ve AFAD ve Kandilli son depremler listesi araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılmakta. Az önce deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Soruları, konuya ilişkin olarak meydana gelen sarsıntılar ile birlikte sık sık araştırılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Geçtiğimiz dakikalarda ülke genelinde meydana gelen son dakika deprem verileri, AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından paylaşılmakta. AFAD ve Kandilli verilerine göre son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ