Ülke genelinde meydana gelen depremler nedeniyle Az önce deprem mi oldu? Sorusu vatandaşlar tarafından gün içerisinde merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

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Az önce deprem mi oldu? Sorusu, zaman zaman meydana gelen depremlerin ardından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Yaşanan sarsıntılar korku ve paniğe sebep olabiliyor. AFAD ve Kandilli tarafından sağlanmakta olan verilere göre 29 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen sarsıntılar araştırılmakta. Peki, Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

29 Ocak Pazar günü gerçekleşen AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ SON DAKİKA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 29 OCAK

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 29 OCAK CUMARTESİ

DEPREM NEREDE OLDU?

Gerçekleşen farklı büyüklükteki depremler zaman zaman ülkenin farklı noktalarında vatandaşları tedirgin edebiliyor. Haberimiz içerisinde yer alan detaylar kısmında gerçekleşen depremlerin konumları da bulunmaktadır.