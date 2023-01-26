Zaman zaman ülke genelinde meydana gelmekte olan sarsıntılar nedeniyle Az önce deprem mi oldu? Sorusu sıklıkla merak ediliyor ve Az önce deprem nerede oldu? Sorusu ile birlikte olmak üzere araştırılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Az önce deprem mi oldu? Sorusu, meydana gelmekte olan sarsıntıların ardından arama motorları üzerinde Az önce deprem nerede oldu? Sorusu ile birlikte sıklıkla sorgulatılıyor. Bu nedenle son depremleri merak eden vatandaşlarımız için Son Dakika AFAD ve Kandilli son depremler listesini haberimiz içerisine ekledik. Peki, Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz. Yer almakta olan veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan verilerdir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Güncel olarak son depremleri öğrenmek için AFAD ve Kandilli deprem listesinden veya haberler.com son depremler sayfasından ulaşabilirsiniz.