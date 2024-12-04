Az önce deprem mi oldu? 4 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 4 Aralık az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

3 Aralık 2024 tarihinde, saat 19:51'de Aydın'ın Germencik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin çevrede hissedildiği belirtilirken, ilk gelen bilgilere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan güncel verilere göre, 3.0 büyüklüğündeki ve üzerindeki tüm depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Daha küçük çaplı depremler ise son depremler listesinde yer almaktadır.