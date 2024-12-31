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Az önce deprem mi oldu? 31 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu?

Az önce deprem mi oldu? 31 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu?
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listeleyerek vatandaşlara anlık bilgi sağlıyor. Kendi bölgesinde yaşanan depremleri merak edenler, AFAD'ın güncel deprem listesine başvurabilir. 31 Aralık en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu ve az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, en son deprem kaç şiddetinde oldu?

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 31 Aralık az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

2024 yılının 30 Aralık gecesi saat 23:30'da Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 8,41 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Az önce deprem mi oldu? 31 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu?

Sivas Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve diğer ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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