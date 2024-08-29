Az önce deprem mi oldu? 29 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 29 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Son dakika deprem gelişmeleri...

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün itibarıyla AFAD verilerine göre büyük çapta bir deprem meydana gelmedi. Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.