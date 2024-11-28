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Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listeleyerek vatandaşlara anlık bilgi sağlıyor. Kendi bölgesinde yaşanan depremleri merak edenler, AFAD'ın güncel deprem listesine başvurabilir. 28 Kasım en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu ve az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, en son deprem kaç şiddetinde oldu?

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 28 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

27 Kasım 2024 sabah saat 05:50'de, Bitlis Merkez'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

28 Kasım 2024 tarihinde saat 10:12'de, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan güncel verilere göre, 3.0 büyüklüğündeki ve üzerindeki tüm depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Daha küçük çaplı depremler ise son depremler listesinde yer almaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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