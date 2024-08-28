Az önce deprem mi oldu? 28 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 28 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Antalya'nın Kalkan açıklarında 28 Ağustos tarihinde saat 02:57'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, sarsıntı yerin 3.3 kilometre derinliğinde kaydedildi. Şiddeti düşük olan deprem, çevre bölgelerde hissedildi ancak herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi. Yetkililer, depremin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını belirtti.

Bugün itibarıyla AFAD verilerine göre büyük çapta bir deprem meydana gelmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan güncel verilere göre, 3.0 büyüklüğündeki ve üzerindeki tüm depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Daha küçük çaplı depremler ise son depremler listesinde yer almaktadır.