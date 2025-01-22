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Az önce deprem mi oldu? 22 Ocak Cuma en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? 22 Ocak Cuma en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
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Çanakkale'de deprem mi oldu? Kendi bölgesinde yaşanan depremleri merak edenler, AFAD'ın güncel deprem listesine başvurabilir. 22 Ocak en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu ve az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, en son deprem kaç şiddetinde oldu? Çanakkale'de deprem mi oldu?

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 22 Ocak az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Az önce deprem mi oldu? 22 Ocak Cuma en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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