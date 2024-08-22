Üye Girişi
Haberler

Az önce deprem mi oldu? 22 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listeleyerek vatandaşlara anlık bilgi sağlıyor. Kendi bölgesinde yaşanan depremleri merak edenler, AFAD'ın güncel deprem listesine başvurabilir. 22 Ağustos en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu ve az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, en son deprem kaç şiddetinde oldu?

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 22 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Akdeniz'de, Datça (Muğla) açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre, deprem 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 03:19'da, Datça'ya 111.08 kilometre uzaklıkta kaydedildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Bugün itibarıyla AFAD verilerine göre büyük çapta bir deprem meydana gelmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan güncel verilere göre, 3.0 büyüklüğündeki ve üzerindeki tüm depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Daha küçük çaplı depremler ise son depremler listesinde yer almaktadır.

Az önce deprem mi oldu? 22 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Deprem Datça Muğla AFAD Doğal Afetler Gündem Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mesai saatleri değişiyor mu, haftalık mesai 40 saat olacak mı? Esnek çalışma saati nasıl olacak? 21-27 AĞUSTOS ŞOK AKTÜEL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! Kırtasiye ürünleri! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! #128681 AJET KAMPANYASI: AJET 1 EURO bilet kampanyası nedir? Kampanya ne zaman başlıyor? 1 Euro bilet nasıl alınır? Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş- Lugano maçı bugün mü? UEFA Avrupa Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA ülke puan durumu! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan? Bolu yangın son dakika! 22 Ağustos Bolu yangını son durum nedir? Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur kaç yaşında, nereli? Deniz Uğur'un hayatı ve kariyeri... TOKİ SATIŞI: TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? TOKİ 32 ilde 173 arsa açık artırma satışı saat kaçta, nerede? Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında, nereli? Reha Muhtar'ın hayatı ve kariyeri... ALES/3 NE ZAMAN? ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES başvurusu nereden yapılır? Reha Muhtar'ın sağlık durumu nedir? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında? Reha Muhtar'ın hastalığı nedir? 22 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 22 Ağustos Aslan, terazi, koç, akrep, kova, balık burcu yorumu... Öğretmen atamalarında değişiklik mi yapıldı? MEB açıkladı! Öğretmen (mazeret) atamaları nasıl yapılacak? MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme ne zaman 2024? Eş durumu tayin, yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Hangi tarım arazileri kiraya verilecek? Tarım arazisi kiralama sezonu hangi tarih, başvurular ne zaman başlıyor? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA: KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? İzmir su kesintisi sorgulama! 22 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Az önce deprem mi oldu? 22 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ankara su kesintisi sorgulama! 22 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? S SPORT PLUS ücretsiz üyelik nasıl yapılır? S Sport Plus ücretsiz üyelik var mı? (Beşiktaş- Lugano maçı) S SPORT KAMPANYA KODU!
title