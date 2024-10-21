Üye Girişi
Haberler

Az önce deprem mi oldu? 21 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? 21 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listeleyerek vatandaşlara anlık bilgi sağlıyor. Kendi bölgesinde yaşanan depremleri merak edenler, AFAD'ın güncel deprem listesine başvurabilir. 21 Ekim en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu ve az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, en son deprem kaç şiddetinde oldu?

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 21 Ekim az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

20 Ekim 2024 tarihinde, saat 21:37'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, deprem yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hafif şekilde hissedildi, ancak herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Az önce deprem mi oldu? 21 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan güncel verilere göre, 3.0 büyüklüğündeki ve üzerindeki tüm depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Daha küçük çaplı depremler ise son depremler listesinde yer almaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler Doğal Afetler Soğuk Haber Türkiye Deprem Elazığ Yaşam Dünya AFAD

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi bu hastanede tutuluyor! Odası görüntülendi

FETÖ elebaşının cenazesi bu hastanede tutuluyor

 Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı

FETÖ firarisi Dumanlı, elebaşı Gülen'in ölüm anını anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray- IF Elfsborg maçı ne zaman? Galatasaray- IF Elfsborg maçı saat kaçta, nerede? Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında ve nereli? Şenay Gürler'in hayatı! Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi nerede oynanacak? Kalpazan dizisi nerede çekiliyor? Kalpazan dizisi hangi gün? Kalpazan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Güzel Aşklar Diyarı hangi gün, saat kaçta? Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 21 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Ergenekon kumpas davası nedir? Ergenekon davası hangi yıl oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 17 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 21 nerenin plakası? 21 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 20 nerenin plakası? 20 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan kaç baraj vardır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.