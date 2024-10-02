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Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listeleyerek vatandaşlara anlık bilgi sağlıyor. Kendi bölgesinde yaşanan depremleri merak edenler, AFAD'ın güncel deprem listesine başvurabilir. 2 Ekim en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu ve az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, en son deprem kaç şiddetinde oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu?

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz.2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 2 Ekim az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

  • 2 Ekim 2024 tarihinde saat 02:38'de, Ermenistan'ın Shirak bölgesi ve Türkiye'nin Kars iline bağlı Akyaka ilçesi yakınlarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin merkez üssü Shirak olmakla birlikte, Kars'ta da hissedilmiştir.
  • 2 Ekim 2024 tarihinde saat 00:54'te, Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan güncel verilere göre, 3.0 büyüklüğündeki ve üzerindeki tüm depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Daha küçük çaplı depremler ise son depremler listesinde yer almaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler Türkiye Deprem Konya AFAD Kars

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