Az önce deprem mi oldu? 16 Ekim Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz.Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 16 Ekim az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hissedilen büyük bir deprem, çevre illerde de kayda değer bir etki yarattı. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, depremin merkez üssü Malatya olup, büyüklüğü 5.9 olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan güncel verilere göre, 3.0 büyüklüğündeki ve üzerindeki tüm depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Daha küçük çaplı depremler ise son depremler listesinde yer almaktadır.

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen büyük bir deprem meydana geldi. Diyarbakır ve Elazığ'da hissedilen deprem meydana geldi.

Afad, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.