Az önce deprem mi oldu? 13 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 13 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

13 Kasım 2024 tarihinde saat 07:11:35 TSİ'nde Muğla iline bağlı Armutcuk-Ula bölgesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçülürken, derinliği ise 7.0 km olarak kaydedildi.

12 Kasım 2024 tarihinde Yunanistan'ın Thessaloniki şehrinin yakınlarında, Kentriki Makedonia bölgesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçülürken, saat 23:39'da gerçekleşti. Depremin merkez üssü Thessaloniki'ye yakın bir bölgede yer alırken, şiddetli bir sarsıntı olmasına rağmen herhangi bir büyük hasar ya da can kaybı bildirilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan güncel verilere göre, 3.0 büyüklüğündeki ve üzerindeki tüm depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Daha küçük çaplı depremler ise son depremler listesinde yer almaktadır.