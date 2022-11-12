Deprem mi oldu merak ediliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu? 12 Kasım neden siren çalıyor? 12 Kasım deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

12 Kasım neden siren çalıyor? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem mi oldu? 12 Kasım neden siren çalıyor? 12 Kasım deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

12 KASIM NEDEN SİREN ÇALIYOR?

Afad tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi: "12 Kasım 18.57'de Deprem Anı "Çök-Kapan-Tutun" ülke tatbikatı yapıyoruz. Şeklinde ifadeler yer aldı. Buna göre 12 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan deprem tatbikatı, 18:57'de gerçekleştirilecek.

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.