Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ili doğrudan etkiledi. Yıkılan ve imara aykırı değişiklik saptanan binalarla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlattırmıştı .Hasar tespit çalışmaklar depremin üzerinden yaklaşık 22 gün geçmesinin ardından tamamlandı. Peki, Az hasarlı binaların ödemleri ne zaman yapılacak? Kira yardımı kimlere yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Binaların sağlam olup olmadığı cep telefonu ile kontrol edilebilecek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. 11 ilde hasara yol açan depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlattırmıştı .Hasar tespit çalışmaklar depremin üzerinden yaklaşık 22 gün geçmesinin ardından tamamlandı. Evleri az, orta ve ağı olarak tespit edilen vatandaşlar kira ve taşınma desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ilgili açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanlığından geldi. Peki, Az hasarlı binaların ödemleri ne zaman yapılacak? Kira yardımı kimlere yapılacak? Kira yardımı başvuruları nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

AZ HASARI BİNALARIN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada depremden etkilenen tüm vatandaşlara 10 bin lira verileceğini söylemişti. Ancak paranın kademeli şekilde vatandaşların hesaplarına yatırılacağı öğrenildi. Bina hasar tespit işlemi tamamlanan vatandaşlara bu paralar ödenecek. Edinilen bilgiye göre Ödemelerin depremzedelerin TC Kimlik son numarasına göre her ayın 15 ile 20 arasında yapılacağı öğrenildi. Ödemelerin ne zaman başlıcağı ise henüz belli olmadı. Konuya dair resmi kaynaklardan açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.

KİRA YARDIMI KİMLERE YAPILACAK?

Kahramanmaraş merkezi7.7 ve 7.6 lık depremler 10 ilde yıkıcı haslar bırakmıştı. Depremler sonucu bölgede hasar tespit çalışmaları Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından başlattırmıştı. Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere kira yardımı yapılacak.

KİRA YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kamuoyunda "Aslın felaketi" olarak bilmen Kahramanmaraş depremleri sonucu hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacak. 12 ay boyunca verilecek yardımlar için başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor