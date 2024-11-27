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AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı?

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UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Peki, AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar'a konuk olacak Galatasaray'ın Hollanda kafilesi belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve listede adı olmayan Roland Sallai kafilede yer almadı. AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı?

MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü (yarın) AFAS Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.

4 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, kamp kadrosunda yer almadı. Galatasaray'da adı UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai de kafilede yer almıyor.

İŞTE GALATASARAY'IN KADROSU

AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı?

AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'leri:

Muslera, Davinson Sanchez, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Batshuayi, Osimhen.

AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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