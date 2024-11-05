AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Az Alkmaar Fenerbahçe maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Birçok kişi maçın saat kaçta oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AZ ALKMAAR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı 7 Kasım Perşembe TSİ ile 23:00'te başlayacak.

AZ ALKMAAR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 11794

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na ait bir televizyon kanalıdır ve çeşitli programları, haber bültenleri, dizileri ve filmleri izleyicilerine sunmaktadır. TRT 1'i izlemek için birkaç farklı yol bulunuyor.