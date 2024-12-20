Ayyuk ne demektir? (Kim Milyoner Olmak İster)

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Ayyuk" ne demektir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"AYYUK" NE DEMEKTİR?

A: Göğün en yüksek yeri

B: Çarşı

C: Tören alanı

D: Gözün gördüğü en yakın mesafe

Cevap :