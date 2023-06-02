Ayyüce Türkeş Taş yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Ayyüce Türkeş Taş kimdir?

TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Ayyüce Türkeş Taş yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Ayyüce Türkeş Taş yemin etti mi? soruları araştırılıyor. Ayyüce Türkeş Taş yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Ayyüce Türkeş Taş yemin etti mi? Detaylar haberimizdedir…

Ayyüce Türkeş Taş 2 Ekim 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ayyüce Türkeş Taş, ekonomi ve bankacılık uzmanıdır. 2012 yılında bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile dünya evine girdi. Selinay ve Alsu adında iki kız çocuğu annesidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu olan Başbuğ Alparslan Türkeş' in kızıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Yüksek öğrenimini sırasıyla Bilkent Üniversitesi'nde Ekonomi, Bilgi Üniversitesi'nde MBA alanında tamamladı. Marmara Üniversitesi'nde Bankacılık alanında doktora eğitimi aldı. Türkiye'de finans alanında yaptığı çalışmalar ile kendini gösteren Türkeş, 2012-2023 yılları arasında ABD'nin finans merkezi olan New York'ta kariyerine devam etti. Kurucusu olduğu dünyaca ünlü bir siber güvenlik şirketinin ekonomiden sorumlu en üst düzey yöneticisi olarak çalışmıştır.

28. Dönem İYİ Parti Adana Milletvekilidir.