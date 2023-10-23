"Ayyıldız Tim, İsrail Savunma Bakanlığı'nı mı hackledi? Ayyıldız Tim kimdir, kurucusu kim? " Merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin tanınmış hacker grubu olan "Ayyıldız Tim," dikkat çekici bir açıklamada bulundu ve İsrail Savunma Bakanlığı'nı hack'lediklerini iddia etti. Peki ama AYYILDIZ TİM'İN İsrail'i hackleme olayı nedir? İşte detaylar…

Ayyıldız Tim, bu iddiasını desteklemek amacıyla bir ekran görüntüsü de paylaştı. Grup, bu olayın sadece bir başlangıç olduğunu ve gelecekte daha fazlasını yapabileceklerini belirtti. Peki, AYYILDIZ TİM'İN İsrail'i hackleme olayı nedir? Ayyıldız Tim, İsrail Savunma Bakanlığı'nı mı hackledi? Ayyıldız Tim kimdir, kurucusu kim?Detaylar haberimizdedir…

AYYILDIZ TİM'İN İSRAİL'İ HACKLEME OLAYI NEDİR?

İsrail'i tehdit eden Ayyıldız Tim, İsrail Savunma Bakanlığına ait hassas verilere erişim sağladığını iddia etti. Bu veriler arasında gizli askeri bilgiler, tatbikat verileri ve personel kayıtları da bulunduğu açıklandı. Hacker grubu, elde ettikleri verileri teyit etmek için bir ekran görüntüsünü de kamuoyuyla paylaştı.

Hack grubu şu açıklamayı yaptı: "İsrail Savunma Bakanlığa ait çok gizli askeri veriler, tatbikat verileri ve personel verileri Ayyıldız Tim tarafından hacklenip ele geçirilmiştir. Türk'ün gücünü göreceksiniz! Sessizce nöbetteyiz!"

İsrail Savunma Bakanlığa ait çok gizli askeri veriler, tatbikat verileri ve personel verileri Ayyıldız Tim tarafından hacklenip ele geçirilmiştir.



Türk'ün gücünü göreceksiniz!



Sessizce nöbetteyiz! #AyyıldızTim???? pic.twitter.com/wRkJur8fZt — Ayyıldız Tim ???? (@AyyildizTim209) October 22, 2023

AYYILDIZ TİM KİMDİR, KURUCUSU KİM?

Ayyıldız Tim, (kısa adıyla AYT), Türkiye'de faaliyette olan, kendisini vatanperver ve milliyetçi olarak tanımlayan Türk hacker grubu. Bünyesinde sanal rütbe sistemi vardır. Kendilerini Türkiye'yi gelecek sanal tehditlerden korumak ve cevap vermek için toplanmış sanal dünyanın askerleri diye tanıtmaktadırlar. Grup bu ifadelerini milliyetçilik fikri ile birleştirdiğini ve Soğuk Savaş'ın antikomünist psikolojik savaş tekniklerini kullanarak hack eylemlerini gerçekleştirdiğini öne sürmektedir.