Ayva, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir meyvedir. Ayvanın faydaları ve zararları neler olduğu sıklıkla araştırılıyor. Ayva, günlük ihtiyacımızın yüzde 25'ini karşılayacak kadar C vitamini bulunuyor. Ayva çekirdeğinin, yaprağı, çayının faydaları nedir ve ayvanın faydaları neler olduğu merak ediliyor. Peki, Ayvanın faydaları ve zararları neler? Ayva çekirdeğinin, yaprağı, çayının faydaları nedir?

Ayva cildin sağlığı ve güzelliği için de çok önemli bir meyvedir. Ayvanın zararları neler olduğu ve ayva çekirdeğinin, yaprağı, çayının faydaları nedir soruları merak ediliyor. Ayva, yaklaşık yüzde 80'i sudan oluşur. Oldukça sağlıklı olan bu meyvenin faydaları neler olduğu araştırılıyor. Ayvanın faydaları ve zararları neler ve ayva çekirdeğinin, yaprağı, çayının faydaları nedir merak ediliyor. Ayvanın faydaları ve zararları neler? Ayva çekirdeğinin, yaprağı, çayının faydaları nedir? Detaylar haberimizdedir…

AYVANIN FAYDALARI NELER?

Kilo kontrolü

Lif açısından oldukça zengin ayva, tokluk hissi oluşturduğu için aşırı yeme hissini yok eder.

Sindirimi kolaylaştırır

Lif sindirimi kolaylaştırır. Bu yüzden Kabızlık sorununu düzenler. Mide sularının salgılanmasına yardımcı olur.

Kanser riskini azaltır



Düzenli olarak ayva tüketildiğinde vücutta akciğer ve kolon kanser riskine karşı kalkan oluşturur. Ayva polifenoller ve fitokimyasal içerir. Bu bileşenler kanser hücrelerine karşı savaş açmıştır.

Görme problemlerine iyi gelir

Kesin kanıtlanmamış fakat ayva, gece körlüğüne iyi geldiği öne sürülmüştür. Göze zararı dokunan serbest radikallere karşı etkilidir.

Cilt problemlerinde etkilidir

İçerdiği vitaminler sayesinde cildi besler ve daha sağlıklı görünmesini sağlar. Ciltte oluşmuş lekeleri azaltır. UV ışınlarının zararlarından cildi koruma özelliği vardır.

Kan basıncını düzenler

Potasyum vücuttaki kan basıncını düzenler, vücudun sıvı geçişlerini rahat yapmasını sağlar. Ayvada oldukça fazla bulunan potasyum damarın gevşemesini sağlar ve gerilimi azaltır. Böylece kalp krizi ve inme riski azalmış olur.

Felç riskini azaltır

Ayva, güçlü antioksidanlardan polifenolik bileşikler içerir.

AYVA ÇAYININ FAYDALARI NEDİR?



Ayva, yaklaşık yüzde 80'i sudan oluşur. Bu da oldukça düşük kalorili bir meyve olduğu anlamına gelir. Daha net söylemek gerekirse, 100 gram ayvada ortalama 55 kalori bulunur. Öte yandan ayvadan bulunan bol miktarda diyet lifi de kilo vermeye yardımcı olur. Ayvanın faydaları bununla da bitmiyor. Bu kış meyvesinin yapısında bulunan kateşin ve epikateşin isimli maddeler, kolon kanseri gibi bağırsak hastalıklarına karşı koruma sağlar. Ayva ayrıca, sindirim sistemi hastalıklarında, ishal, mide ağrıları ve bulantılarında da olumlu etkilere sahiptir. Ayvanın bir diğer faydası da yapısındaki potasyum ile kan basıncı seviyesinin kontrol altında tutulmasına ve böbrek sağlığının korunmasına destek olmasıdır. Kış aylarının en büyük sorunlarından inatçı öksürüklere karşı da ayva etkili bir silahtır. Ayva suyu ya da ayva çayı grip, nezle gibi kış hastalıklarının tedavisinde etkili olur.

AYVA NASIL TÜKETİLMELİ?

Dış kabuğu sert olduğu için yenmesi oldukça zordur. Yerken yutkunma problemi yaşayabilirsiniz. Bunun için sizlere daha rahat yiyebileceğiniz yöntem sunacağız. Kabukları soyulmuş ayva, küp küp doğrandıktan sonra üzerine limon sıkılır ve tuz eklenir. Bu yöntemle ayva boğazınızda takılıp kalmaz.

AYVANIN BESİN DEĞERLERİ

100 gr. dilimlenmiş taze ayvanın içerdiği besin değerleri şunlardır: 57 kalori; 0 4 gr. protein; 15 3 karbonhidrat; 0 kolesterol; 0 1 gr. yağ; 1.7 gr. lif: 17 mgr. fosfor; 11 mgr. kalsiyum; 0 7 mgr. demir; 4 mgr. sodyum; 40 IU A vitamini; 0 02 mgr. B1 vitamini; 0 03 mgr. B2 vitamini; 0 2 mgr. B3 vitamini ve 15 mgr. C vitamini içerir.