Ayvalık'ta çıkan yangın söndürüldü mü ve Ayvalık yangın son dakika haberleri araştırılıyor. Ayvalık orman yangını son durum nedir ve Ayvalık'taki yangın söndürüldü mü gündeme geliyor. Havaların ısınması ve tatil yerlerinin kalabalıklaşması sonrası ormanlarımızdaki yangınlar çoğaldı. Peki, Ayvalık yangın SON DAKİKA! Ayvalık orman yangını son durum nedir? Ayvalık'taki yangın söndürüldü mü?

Ayvalık yangın son dakika haberleri ve Ayvalık orman yangını son durum nedir gündeme geliyor. Ayvalık'taki yangın söndürüldü mü ve Ayvalık orman yangını son durum nedir merak ediliyor. Dün başlayan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ayvalık yangın SON DAKİKA! Ayvalık orman yangını son durum nedir? Ayvalık'taki yangın söndürüldü mü? Detaylar haberimizdedir…

AYVALIK YANGIN SON DAKİKA

Dün başlayan Hatay, Çanakkale ve Mersin'deki orman yangınları sürüyor. Hatay'ın Belen ilçesinde yangını takip eden Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dün Sabah 06.55'ten bu ana kadar yaklaşık 19 yangın, orta ve üstü çıktı. Bunların 16'sına müdahale edildi ve an itibarıyla kontrol altına alındı. Şu anda sorunumuz bu 3 yangın, bunlara konsantre olmuş vaziyetteyiz." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Belen yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltında" ifadelerini kullandı.

AYVALIK ORMAN YANGINI SON DURUM NEDİR?

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Yukarı Okçular ve Kemel köylerine de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin 7 helikopter ve 4 uçak ile 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler ve komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor. Bölgeye, Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları geldi.

AYVALIK'TAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Havaların ısınması ve tatil yerlerinin kalabalıklaşması sonrası ormanlarımızdaki yangınlar çoğaldı. Son olarak Hatay'ın Belen ilçesinde, Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada ve Mersin'de Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ederken son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şu anda sorunumuz bu 3 yangın, bunlara konsantre olmuş vaziyetteyiz." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya ise "Belen yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltında. 7 evimiz yandı. vatandaşlar güvenli yerlere tahliye edildi" dedi. Öte yandan alevler nedeniyle bölgedeki 5 ev yandı, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltıldı.Gece görüşlü helikopterlerle yapılan müdahaleye, günün aydınlanmasıyla uçak ve diğer helikopterler de katıldı.