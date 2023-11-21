Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nden organik ürünler raflarda

Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Küçükköy'deki üretim mutfağında kış hazırlıkları yapan Ayvalıklı kadınların el emeği göz nuru ürünleri raflarda yerini aldı. Tamamen organik, hijyenik ortamda titizlikle hazırlanan ürünler, Talatpaşa Caddesi'nde sebze hali girişindeki kooperatif mağazasında ve online olarak uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Küçükköy'deki üretim mutfağında kış hazırlıkları yapan Ayvalıklı kadınların el emeği göz nuru ürünleri raflarda yerini aldı.

Tamamen organik, hijyenik ortamda titizlikle hazırlanan; renkli erişte, ekşi maya ekmek, zeytin reçeli ve kozalak pekmezine kadar her şey üretim mutfağındaki marifetli ellerden çıkıyor. Ürünler; Talatpaşa Caddesi'nde sebze hali girişindeki kooperatif mağazasında ve online olarak uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Üretim ve Pazarlama Kooperatif'i'nin Küçükköy'deki üretim mutfağında kış hazırlıkları yapan kadınları ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, satışa sunulan tüm ürünlerin güvenle tüketilebileceğini söyledi. Ayvalıklı kadınlara da seslenen Başkan Ergin, "Siz de aile bütçenize katkı sunmak isterseniz üretim mutfağımız ile iletişime geçebilirsiniz" dedi.