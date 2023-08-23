Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali İçin Toplantı Yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen geleneksel Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nin 18. si için geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda festivalin tarihi, etkinlik alanları ve içeriği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; her yıl düzenlenen geleneksel Uluslar arası Zeytin Hasat Festivali'nin 18. si için Kaymakam Hasan Yaman'ın öncülüğünde geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.

Her yıl düzenlenen festivalin; tarihi, etkinlik alanları ve festival içeriği konularında görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantıya; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra destek veren kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, dünyanın en kaliteli zeytin ve zeytinyağı üreticisi olan Ayvalık'ta, sektörün tüm paydaşlarının omuza omuza vererek daha dinamik ve güçlü organizasyonlara imza atması gerektiğine inandığını söyledi.

Ayvalık'ta zeytin hasat festivallerinin 1970 yılından bu yana süregeldiğini hatırlatan Kaymakam Yaman, böylesi geleneksel bir organizasyonun Ayvalık'taki zeytin ve zeytinyağı markalarının yanı sıra turistik işletmelerle, tüm kurumların 18. Ayvalık Uluslar arası Zeytin Hasat Festivali'ne destek vermesi gerektiğine işaret etti.

Kaymakam Yaman, ilçenin tüm değerleriyle; kurumlarının ve oluşumlarının 18. kez düzenlenecek olan uluslar arası bu organizasyona katkı sunacağından şüphe duymadığını da sözlerine ekledi.

Yapılan toplantıda işletmelerin talebi, Ayvalık ve il genelinde yapılacak etkinliklerin tarihleri de göz önünde bulundurularak, 18. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nin 13-19 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Toplantıda; festivalin sloganı, panel konuları, zeytin hasatının yapılacağı alan, zeytin pazarının kurulması ve etkinlik alanlarını tespiti gibi konularda da görüş alışverişinde bulunuldu. - BALIKESİR