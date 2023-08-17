Ayvalık'ta Yeni Kaymakamlık Binası İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaymakamlığa bağlı birimlerin pek çoğunu tek çatı altında toplayacak olan yeni kaymakamlık binasının inşaatı, tüm hızıyla sürüyor. Projesini ilçenin tanınmış mimarlarından ve halen MHP Ayvalık İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Mehmet Sıray ile mühendis Pınar Durko'nun birlikte çizdiği, yeni kaymakamlık binası Türkiye'nin en iyi hükümet konağı projesi arasında ilk 10'a girmesiyle de öne çıkıyor. İnşaatın yükseldiği eski devlet hastanesi alanı, bir holdingin satın almak istediği süreçte; halen İzmir'in Konak Kaymakamlığı görevinde bulunan dönemin Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın girişimiyle yeni kaymakamlık binası olarak tahsis edildi. Çam ağaçlarından oluşan bakir bir ormanlık bölgenin içerisindeki bölgenin kamusal bir alan olarak kalması da vatandaşlarca sevinçle karşılandı. Ayvalık'ın en güzel köşelerinden biri olan Büyük Park ve Amfi Tiyatro'nun hemen yanında inşaatı süren yeni kaymakamlık binasına ait 2 bin 300 metrekarelik inşaatın, 50 metrekarelik araç park alanı da bünyesinde barındıracağı öğrenildi. Yeni kaymakamlık binasında müftülük birimi dışındaki tüm birimlerin yer alacağı bildirilirken, halkın kaymakamlık binasına rahat ulaşabilmesi için Büyük Park içinden de yeni bir yol açılarak ulaşımın kolaylaşması sağlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaymakamlığa bağlı birimlerin pek çoğunu tek çatı altında toplayacak olan yeni kaymakamlık binasının inşaatı, tüm hızıyla sürüyor.

Projesini ilçenin tanınmış mimarlarından ve halen MHP Ayvalık İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Mehmet Sıray ile mühendis Pınar Durko'nun birlikte çizdiği, yeni kaymakamlık binası Türkiye'nin en iyi hükümet konağı projesi arasında ilk 10'a girmesiyle de öne çıkıyor.

İnşaatın yükseldiği eski devlet hastanesi alanı, bir holdingin satın almak istediği süreçte; halen İzmir'in Konak Kaymakamlığı görevinde bulunan dönemin Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın girişimiyle yeni kaymakamlık binası olarak tahsis edildi.

Çam ağaçlarından oluşan bakir bir ormanlık bölgenin içerisindeki bölgenin kamusal bir alan olarak kalması da vatandaşlarca sevinçle karşılandı.

Ayvalık'ın en güzel köşelerinden biri olan Büyük Park ve Amfi Tiyatro'nun hemen yanında inşaatı süren yeni kaymakamlık binasına ait 2 bin 300 metrekarelik inşaatın, 50 metrekarelik araç park alanı da bünyesinde barındıracağı öğrenildi.

Yeni kaymakamlık binasında müftülük birimi dışındaki tüm birimlerin yer alacağı bildirilirken, halkın kaymakamlık binasına rahat ulaşabilmesi için Büyük Park içinden de yeni bir yol açılarak ulaşımın kolaylaşması sağlandı. - BALIKESİR