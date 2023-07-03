Ayvalık'ta Kurban Bayramı tatilinde 10 bin ton çöp toplandı

Kurban Bayramı tatilinde Ayvalık'ta yoğun ilgi gören yerli ve yabancı turistler nedeniyle belediye ekipleri 24 saat mesai yaparak yaklaşık 10 bin ton çöp topladı. Konteyner boşaltan çöp kamyonlarıyla günlük ortalama 610 ton çöp toplayan ekipler, 9 günlük tatil boyunca sadece büyük çöp kamyonlarının kaldırdığı konteynerlerin atık miktarının 5 bin 500 tonu buldu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Ayvalık'ta, belediye ekipleri, üç vardiya halinde 24 saat mesai yaparak yaklaşık 10 bin tona yakın çöp topladı.

Konteyner boşaltan çöp kamyonlarıyla günlük ortalama 610 ton çöp toplayan ekipler, 24 saat boyunca aralıksız çalıştılar. 9 günlük tatil boyunca sadece büyük çöp kamyonlarının kaldırdığı konteynerlerin atık miktarı 5 bin 500 tonu buldu. 7 adet çöp taksi ile traktörlerin de durmadan çalıştığı bayram tatilinde, süpürge ekipleri de hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü, toplanan çöp miktarı 10 bin tona ulaştı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kentimize konuk olan vatandaşların rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için çalışmalarımızı ara vermeden gerçekleştirdik. Bayram tatilcilerinin akınına uğrayan Ayvalık'ımızda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Kentimizin dört bir yanında tüm çalışmaları bu yoğunluğa rağmen sürdüren, dokuz günlük tatilin kaç gününü ailesiyle birlikte geçirebileceğini düşünmeden gece gündüz çalışan, emekleriyle yüzümüzü kara çıkarmayan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık" dedi.