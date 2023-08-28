Ayvalık Kültür Rotaları Projesi'nin İlk Etabı İçin Çalışmalar Sürüyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ilçenin doğal ve kültürel mirasının kente gelen misafirlere ve Ayvalık halkına anlatılması düşüncesiyle ortaya koyduğu, Ayvalık Kültür Rotaları Projesi'nin ilk etabı olan 'Ayvalık Tarihi Kent Dokusu Rotası' ile ilgili çalışmalar sürüyor. Proje ekibi, rotaların en kısa zamanda Ayvalık ile buluşacağını belirtti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ilçenin doğal ve kültürel mirasının kente gelen misafirlere ve Ayvalık halkına anlatılması düşüncesiyle ortaya koyduğu, Ayvalık Kültür Rotaları Projesi'nin ilk etabı olan "Ayvalık Tarihi Kent Dokusu Rotası" ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Uzun zamandır saha ve literatür çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten rota proje ekibi, güzergah ve duraklarla ilgili değerlendirmeler ve revizeleri için bir araya geldi.

Proje ekibi, çalışmanın, Ayvalık'ın kültür turizmi potansiyelinin ve koruma kültürü ile ilgili bilinç ve farkındalığın arttırılması, kentin UNESCO sürecine katkı sağlayabilmesi açısından büyük değer taşıdığına vurgu yaparak, rotaların en kısa zamanda Ayvalık ile buluşacağını belirttiler.

Başkan Ergin, yedi ana rota ve tematik ara rotalarla çok kapsamlı bir projenin, hayata geçmeden önce çalışmalarla ilgili bilgi verileceğini kamuoyu öneri ve değerlendirmelerine sunulacağını söyledi.